Escudero e Guilherme Mattis não enfrentam Bragantino

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com o zagueiro Guilherme Mattis e o meia Escudero na partida contra o Bragantino, na próxima terça-feira, 26, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

O contrato de empréstimo de Mattis tem cláusula que impede o atleta de enfrentar o Bragantino. Ou seja, mesmo que o jogador se recupere das dores musculares que o deixaram de fora da partida contra o Oeste, ele não poderá entrar em campo e Kanu deve continuar como titular.

Já o capitão e meia Escudero, recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe paulista e está suspenso. Para o lugar do argentino, Jorge Wagner deve assumir novamente o posto no meio campo do Leão.

Artilheiro é dúvida

A dúvida fica por conta de Elton. Ainda no primeiro tempo do jogo contra o Oeste, ele se contundiu e foi substituído por Robert. A suspeita é de que o artilheiro do Vitória possa ter sofrido uma entorse no joelho. O Departamento Médico do clube, contudo, ainda aguarda o resultado dos exames para saber a gravidade da lesão.

O Rubro-Negro continua na liderança da Série B, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo, caso vença o CRB fora de casa, e pelo América-MG, se a equipe mineira ganhar do Luverdense por mais de 3 gols de diferença. Os times entram em campo na próxima sexta, 28.

