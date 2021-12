Escudero é confirmado contra o Botafogo; Maxi está fora

Mirando a partida contra o Botafogo, o Vitória treinou na manhã desta terça-feira, 15, no Barradão, com a presença de Escudero em campo. O meia, que já havia treinado com bola na segunda, 14, foi relacionado para o jogo diante do time carioca, na quinta, 17, às 21 horas, no estádio Manoel Barradas.

O atleta argentino havia sentido uma lesão muscular na coxa direita no jogo contra o São Paulo, no dia 5 de outubro e está fora por duas rodadas. No coletivo desta quarta, o meia atuou todo o tempo entre os titulares.

O técnico Ney Franco testou Luiz Gustavo na zaga, por conta da suspensão do zagueiro Kadu. No lugar dele entrou no time principal o volante Marcelo, de 19 anos. Ele foi relacionado nas cinco últimas partidas.

A volta de Maxi Biancucchi vai ser adiada mais uma vez. Mesmo o atacante participando da segunda parte do coletivo, o departamento médico rubro-negro preferiu poupá-lo do jogo de quinta para aprimorar a parte física. Maxi vai completar a oitava partida ausente.

Com dores musculares na coxa, os atacantes William Henrique e Dinei foram poupados da atividade. Mas ambos estão relacionados para o confronto diante do alvinegro carioca.

Nesta quarta-feira, 16, o Vitória encerra a preparação para o embate de quinta com um treino às 15h30.

adblock ativo