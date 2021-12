Escudero e Cajá são vetados e não jogam em Juazeiro

O Vitória perdeu dois jogadores importantes para a partida de volta da semifinal do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, no Estádio Adauto Morais, em Juazeiro: os meias Renato Cajá e Escudero.

Substituído no intervalo da partida da última quinta-feira, 2, no Barradão, Cajá sente dores no músculo adutor da coxa. Vander, que entrou em seu lugar, também deverá substituí-lo no domingo.

Já o argentino Escudero, que esteve em campo durante os 90 minutos na partida contra o Cancão de Fogo, reclamou de dores na perna e também foi poupado pelo departamento médico do clube.

Quem retorna no segundo jogo contra a Juazeirense é o zagueiro Victor Ramos: o Vitória conseguiu um efeito suspensivo para adiar o cumprimento da pena de quatro jogos de suspensão. O jogador será julgado novamente, mas o TJD-BA ainda não definiu uma data.

Treino para reservas - Enquanto os jogadores que haviam sido titulares no jogo contra a Juazeirense trabalharam na academia, o técnico Caio Júnior comandou um treino tático em campo reduzido para os reservas.

O treinador do Leão volta a comandar novo treino às 9h deste sábado, 4. Às 14h50, a delegação parte para o aeroporto, de onde viajará rumo a Petrolina, cidade pernambucana que faz fronteira com Juazeiro.

