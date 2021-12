Escudero e Cáceres reeditam dupla de sucesso de 2013

Após o triunfo do Vitória diante do Inter, por 2 a 0, o time demonstrou uma melhora significativa e ganhou elogios pela determinação e postura em campo. Entretanto, um detalhe não poderia passar em branco. Pela primeira vez na Série A 2014, Escudero e Cáceres atuaram juntos como titulares e provaram que a dupla de sucesso de 2013 pode repetir a dose este ano.

Na boa campanha da edição passada do Brasileirão, o Leão teve os dois escalados juntos em 20 jogos, vencendo nove e perdendo apenas quatro. Um aproveitamento de 56%, mais que o rendimento geral do Rubro-Negro na campanha que terminou na 5ª colocação, com 51%. Contando com o triunfo da última quarta, a dupla tem o desempenho de 58% na Série A.

Na atual edição do torneio, o Leão passou o primeiro turno todo sem contar com Cáceres e Escudero juntos. O resultado? Um show de horrores... Foram apenas 3 triunfos e um aproveitamento de apenas 26%.

"Estou acostumado a jogar com Cáceres. Isso é bom, pois não precisamos de entrosamento. Ele também me conhece. Na jogada do segundo gol, é ele quem me dá o passe antes do meu cruzamento para Marcinho. Fico feliz dele ter voltado a jogar de titular comigo. Tomara que nosso alto rendimento continue nas próximas rodadas", disse o argentino Escudero.

Com os gringos juntos, o sistema ofensivo do Leão agradece. Contando os dois gols de ontem, o Vitória fez 34 gols, contra nove bolas na rede sem eles na Série A 2014. Uma média de 1,64, contra 0,47 da atual campanha no certame. Em números gerais, o argentino e o paraguaio jogaram juntos em 33 partidas, vencendo 17 e tropeçando em apenas cinco. Foram 62 gols. Escudero marcou seis e Cáceres cinco.

Amigos

A parceria não se resume apenas ao trabalho. Ambos se dizem amigos fora do Vitória. "Minha amizade com o Escudero é muito boa. Nos entendemos muito bem, dentro e fora de campo, e isso se reflete nos jogos. Sempre nos falamos, mesmo quando não estamos no clube. Nós sabemos onde encontrar um ao outro sempre dentro de campo", assegura Cáceres, com aval do amigo. "Fora de campo somos amigos. Minha esposa fez uma relação muito boa com a esposa dele. Sempre nos juntamos fora de campo para jantarmos, irmos ao shopping e coisas desse tipo. Cáceres já é da minha família", completou Escudero.

