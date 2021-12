Escudero descarta problema com Neto Baiano

Através de nota divulgada no site oficial do Vitória, nesta segunda-feira, 20, o meio-campo Escudero se posicionou a respeito de algumas informações que foram veiculadas no último sábado, 18, que davam conta de que Escudero havia se desentendido com o centroavante Neto Baiano.

O meio-campo declara que nunca teve problema com nenhum companheiro dos clubes que passou. "Queria ressaltar que nunca tive problema de relacionamento com nenhum companheiro nos clubes que passei. Sou um cara muito tranquilo, que procuro meu espaço e esse ano não vai ser diferente", declarou.

Ele também diz que nunca discutiu com Neto. "Nunca discuti com Neto, nem fui chamado para reunião para decidir a situação do Ricardo [Drubscky]. Não corresponde a mim estar numa reunião deste tipo. Quem decide o futuro do treinador é a diretoria do clube. Ricardo é um grande treinador, honesto e não tenho absolutamente nada contra ele. É preciso apurar os fatos com responsabilidade antes de publicar inverdades", detalha.

Focado em reverter o atual quadro do time do Vitória, o argentino completa. "Esse é um momento de jogadores, diretoria e torcida se unir mais do que nunca. Saber que com a força de todos vamos sair dessa situação. Sabemos que fomos mal nesse primeiro semestre. Mas estamos trabalhando forte, vamos dar a volta por cima e superar todos os obstáculos que venham pela frente. Vamos ter um bom tempo para treinar e para a diretoria tomar suas decisões".

