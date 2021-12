Escudero comemora resultado do Ba-Vi e provoca o Bahia

O meia argentino Escudero comemorou o resultado do Ba-Vi em postagem na sua rede social na noite deste sábado, 3, e perdeu a chance de provocar a torcida rival. "É muito bom ganhar do Bahia. Avante, Leão. Hoje (sábado) é dia de festa", diz um trecho da postagem.

O jogador que ainda não perdeu em nenhum clássico, ressaltou a importância de participar desses jogos. "Ja virou tradição fazer parte de Ba-Vis inesquecíveis para a nação rubro-negra. (Sic)"

Na publicação,o jogador aparece ao lado do atacante Rhayner e do lateral Diego Renan, autores dos gols a favor do Rubro-Negro.

Escudero chegou ao gol de número 9 com a camisa do Vitória nesta Série B e já é o artilheiro do time na competição.

Veja postagem na íntegra







É muito bom ganhar do Bahia. Avante, Leão. Hoje é dia de festa. Ja virou tradição fazer parte de Ba-Vis inesquecíveis para a nação rubro-negra. #vamosubirnego, #vamobuscaressetitulo Posted by Damián Escudero on Sábado, 3 de outubro de 2015

<GALERIA ID=20332/>

adblock ativo