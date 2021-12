Escudero chega em Salvador para assinar com o Vitória

Após uma longa negociação, o meia argentino Escudero já está em Salvador para assinar com o Vitória. O jogador desembarcou na tarde desta quarta-feira, 30, na capital baiana, onde foi recepcionado pelo diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz.

"Minha expectativa é vestir a camisa do Vitória e ganhar título. Me falaram muito bem do clube e da cidade, isso me deu mais confiança para vir aqui e acertar. Meu desafio é fazer essa torcida feliz".

Com a chegada de Escudero, o Leão agora tem três gringos no elenco: o paraguaio Luís Cáceres e o argentino Maxi Biancucchi. Para o novo contratado do Vitória, isso vai facilitar o seu ambiente no clube.

"Sobre a adaptação, não vejo problema. Já joguei dois anos no Brasil (no Atlético-MG e Grêmio), sei o que fazer em campo. Quanto aos outros estrangeiros, acredito que serei muito bem recebido e que isso fará com que as coisas sejam mais fáceis no início".

Ao todo, o Vitória contratou doze jogadores para a temporada 2013: os zagueiros David Braz, Fabrício e Cardoso, o lateral Marcos, o volante Luís Alberto, os meias Escudero, Renato Cajá, Vander e Luís Cáceres, além dos atacantes Lúcio Maranhão, Maxi Biancucchi e William Henrique.

adblock ativo