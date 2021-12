Eron viaja com time principal para jogar contra o ABC

Eron foi a grande novidade na lista dos jogadores que embarcaram, nesta sexta-feira, 6 para Natal, onde neste domingo, 8, o Vitória enfrenta o ABC, às 18h, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O atacante foi chamado por Geninho porque o treinador não conta com Léo Ceará, suspenso.

Antes de viajar para o Rio Grande do Norte, o elenco principal se reapresentou na Toca. Como no dia anterior os jogadores estiveram em campo pela Copa do Brasil, a maior parte do grupo ficou apenas na academia rubro-negra.

Eron e aqueles que atuaram por menos de 45 minutos contra o Lagarto-SE foram para campo e trabalharam com o auxiliar Bruno Pivetti. Guilherme Rend também participou dessa atividade. O volante cumpriu suspensão na Copa do Brasil e amanhã retorna ao time titular diante do ABC.

A preparação para a partida pelo Nordestão vai ser encerrada neste sábado, com treino pela tarde em Natal. O Vitória começou essa sexta rodada na segunda posição. Como a distância para o líder é de quatro pontos, o topo da tabela ainda não pode ser alcançado. Por outro lado, se vacilar, o Rubro-Negro pode ser ultrapassado por outros adversários e terminar a rodada fora do grupos dos quatro primeiros.

