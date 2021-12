Erick quer resultado positivo em jogo de seis pontos contra a Chapecoense

Depois de quatro derrotas seguidas, todos os jogadores do Vitória só falam em uma coisa: ganhar. E na entrevista coletiva desta quinta-feira, 11, não foi diferente. O jovem atacante Erick reafirmou o foco do clube.

Na zona de rebaixamento, o Rubro-Negro está apenas a dois pontos do primeiro time fora da zona, a Chapecoense, coincidentemente, o próximo adversário do Leão, às 11h, deste domingo, 14. E, para sair desse lugar de desconforto, o Vitória precisa vencer e torcer para uma derrota ou empate do Vasco, do Bahia ou do Ceará.

"Vai ser um jogo de seis pontos. Sabemos a dificuldade que é jogar lá contra a Chapecoense, mas nós temos que ir lá para ganhar, não tem outro resultado. Estamos na zona de rebaixamento e temos que ir em busca de três pontos para podermos sair mais rápido dessa situação", afirmou o atacante.

Para garantir esse triunfo fora de casa, o Vitória precisa superar a triste estatística de só ter ganho um jogo longe de Salvador na edição deste ano do Campeonato Brasileiro. A partida foi no Rio de Janeiro, contra o Vasco da Gama, ainda no primeiro turno.

"Não tem outro resultado, a gente tem que ir lá para ganhar o jogo. É um confronto direto. Vai ser um jogo, mas não tem outro resultado a não ser a vitória", comentou Erick.

E para alcançar a meta, o técnico Paulo Cezar Carpegiani vai proporcionar uma grande mudança na equipe. Durante essa semana de treinamento, Carpe testou algumas opções e variou os titulares.

"Ele tá variando bastante a equipe e está buscando um time ideal para jogar lá. Mas eu tenho certa que quem entrar vai dar a conta do recado", apontou.

adblock ativo