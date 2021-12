Erick é vetado e Arouca volta contra o Botafogo

Após o treino deste sábado, 22, o técnico Paulo Cezar Carpegiani divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo. A partida será realizada neste domingo, 23, às 18h, no Barradão, válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Vetado pelo DM do clube, o atacante Erick vai desfalcar o time.

“Erick sentiu um desconforto na panturrilha direita, seguiu com tratamento, realizou exame de imagem e foi confirmada uma área de edema (lesão muscular). O jogador está vetado, mantendo o tratamento e será reavaliado na segunda ou na terça-feira com novo exame de imagem”, explicou o médico Luís Filipe Fernandes, por meio de nota da assessoria do clube.

Além do atacante, o lateral direito Jeferson e o volante Rodrigo Andrade estão suspensos com três cartões amarelos, enquanto Willian Farias e Nickson estão em transição.

Retornos

Apesar dos desfalques, o comandante Rubro-Negro ganhou alguns reforços para a partida contra o alvinegro carioca. Lucas Ribeiro, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, retorna após ter cumprir suspensão. Recuperado de lesão, o volante Arouca é outro que também volta à equipe.

