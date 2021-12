Equipe sub-23 do Vitória tem segundo duelo pelo Brasileiro de Aspirantes

A equipe sub-23 do Vitória vai enfrentar o Santos-SP pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida acontece nesta quarta, 20, em Santos, na Vila Belmiro, às 21:45.

Indo em busca do segundo triunfo, o técnico João Burse contará com a base do sub-20 e somente dois jogadores acima do limite da idade: Léo Xavier (autor de dois gols na virada da estreia) e Jhemerson, que atuou algumas vezes pelo profissional.

O atacante Flávio Henrique, de 19, acredita que este pode ser um dos jogos mais difíceis do campeonato. "O Santos é um excelente time e eles estão dentro de casa", afirmou Flávio.

SOBRE O CAMPEONATO

Em sua segunda edição, o campeonato conta com 16 clubes (ano passado eram 10) das séries A, B e C. Disputada em 4 fases, a competição durará até o fim de novembro. Para o atacante, o torneio é uma experiência muito grande, apesar de ser sub-23. "Me sinto na equipe principal, então quem aproveitar e for bem, terá chance no time de cima", finalizou o Flávio Henrique.

*Sob supevisão de Maiara Lopes

