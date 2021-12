Enquete: você concorda com a saída de Neto Baiano do Leão?

O atacante Neto Baiano não deve mais vestir a camisa do Vitória. Na segunda-feira, 13, ele chegou a treinar na equipe titular, mas, após o fim da atividade, foi comunicado pelo diretor de futebol Anderson Barros que não iria para a partida desta terça, 14, contra a Anapolina, pela Copa do Brasil. A decisão foi tomada pela diretoria.

Sem marcar há seis partidas, Neto Baiano tem uma proposta do catarinense Avaí, da Série A, e pode sair. "Como tiveram duas eliminações, tem que cair nas costas de alguém", disse o camisa 9.

As eliminações que Neto Baiano se refere são sobre as saídas do Vitória do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. No mês passado, o clube deu adeus ao Estadual depois de perder para o Colo-Colo por 2 a 0, na semifinal. Inclusive, na ocasião, ele perdeu um pênalti. Se marcasse, poderia classificar seu time na competição. O próprio atacante chegou a assumir publicamente a responsabilidade pela saída da competição.

E, no último sábado, 11, o Leão também deixou a Copa do Nordeste após empatar com o Ceará por 2 a 2, na partida de volta realizado no Barradão (o primeiro jogo um empate sem gols, em Fortaleza). Neto não marcou na partida.

Além dos maus resultados do Rubro-negro na temporada, a fase de Neto Baiano não é das melhores. Vale lembrar que ele voltou a falhar em uma cobrança de pênalti contra a Anapolina, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, realizado no início do mês.

Contratado em dezembro de 2014, logo após o rebaixamento do Vitória para a Série B, o atleta chegou ao clube como uma das principais apostas para reforçar o elenco na temporada. Com a camisa rubro-negra, Neto atuou em 16 partidas e marcou seis gols, neste ano. Essa é a sia terceira passagem pelo Leão.

E para você, torcedor? Concorda com a saída de Neto Baiano do Vitória? Vote e comente!

adblock ativo