Enquete: você aprova a contratação de Souza pelo Vitória?

Sem contrato desde que rescindiu com o Bahia, o nome do atacante Souza começa a ganhar força na Toca do Leão, principalmente depois que o técnico Ney Franco elogiou o atleta e disse que se dependesse dele, o Caveirão estaria contratado.

No entanto, assim como Maxi Biancucchi que mudou de lado e hoje veste a camisa tricolor, a possível contratação do atacante gera desconfiança em parte da torcida, principalmente pela sua fama de indisciplinado fora das quatro linhas.

E você, torcedor, acha que seria uma boa opção para o ataque rubro-negro e uma sombra para Dinei? Por ter a simpatia de Ney Franco, o Caveirão pode voltar aos bons tempos de artilheiro? Vote na enquete e participe!

