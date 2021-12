Enquete: qual o melhor técnico para assumir o Vitória?

O técnico Ney Franco deixou nesta segunda-feira, 12, o comando do Vitória após o empate com o Bahia por 1 a 1, na Arena Fonte Nova.

Ney, que deve acertar com o Flamengo, não vinha tendo bons resultados na temporada. Desde a sua chegada em 2013, ele comandou o time durante 64 jogos, teve 28 triunfos, 20 empates e 16 derrotas.

Contra o arquirrival, os resultados também não foram agradáveis. O treinador não conseguiu vencer nenhum clássico, além de perder o título do Campeonato Baiano 2014, para o Tricolor.

Agora, a direção do Vitória busca um novo comandante para a sequência do Brasileirão. O treinador do Leão até a partida contra o Palmeiras, domingo, em Pituaçu, será Carlos Amadeu, técnico da equipe sub-20.

Com a saída de Ney, diversos nomes já foram citados como candidatos ao cargo. E você, torcedor, quem você acha que deve ser o novo técnico do Vitória? Participe da enquete!

