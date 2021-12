Enquete: o que você achou das queixas de Cajá e Caio Jr.?

Insatisfeita com a atuação do Vitória no suado triunfo de virada por 2 a 1 contra a Portuguesa no domingo, 4, no Barradão, a torcida rubro-negra, que esteve presente no estádio, pegou no pé do meia Renato Cajá e do lateral-direito Daniel Borges, vaiando muito e chegando a xingar os dois atletas sempre que tocavam na bola.

Os dois foram substituídos, o primeiro no intervalo para o segundo tempo e o outro ainda na primeira etapa. Na descida para o vestiário, Cajá explodiu: "Estamos tentando ajudar, não estamos aqui pra atrapalhar. Já estão queimando o menino", criticou o meia.

Após o apito final do árbitro, o técnico Caio Júnior exaltou a raça da equipe, desabafou contra a torcida e repetiu o apelo à torcida, cobrando mais apoio durante a partidas disputadas em casa. "Essa vitória tem que fazer os torcedores virem na quarta-feira. Não é possível que não vamos lotar aqui contra o Fluminense" ressaltou.

E você, torcedor, o que você achou das reclamações de Renato Cajá e Caio Júnior sobre a torcida do Vitória no jogo contra a Portuguesa? Basta responder à enquete:

