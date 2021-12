Enquete: como você vê a situação do técnico Jorginho?

Depois de perder fora de casa, diante do São Paulo, o empate contra a Chapecoense, em pleno Barradão deixa técnico Jorginho em situação complicada, mesmo depois de ter tirado o Leão da zona de rebaixamento com os últimos triunfos, contra o Criciúma e Grêmio.

O treinador escalou o rubro-negro com três volantes na partida de domingo, 17, contra uma equipe que estava preocupada em se defender. Com isso, deixou boa parte da torcida rubro-negra irritada. Após o jogo, a diretoria do Vitória se reuniu para discutir o futuro do treinador, que pode ser demitido.

Apesar de toda pressão, Jorginho está tranquilo. "É natural, tudo aqui no Brasil é resultado. Estou bem sossegado sobre isso. Alguém tem que ser cobrado. Prefiro que cobrem a mim dos que a meus jogadores. Eles é que precisam ser exaltados. Se tiver alguém para ser criticado que seja eu. Podem ficar tranquilos que estamos com a cabeça no lugar o tempo todo, no Brasil é isso mesmo. Tenho só uma colocação para vocês: o Atlético de Madrid levou três anos com um treinador para chegar onde chegou", disse.

Sobre o fraco jogo do Vitória, o treinador tem a desculpa: "Eles estavam bem postados, E nas poucas oportunidades que tivemos não fizemos".

Em 15 partidas nesta Série A, o Vitória não balançou a rede em seis jogos. No domingo, 17, os homens de frente Guillermo Beltrán e Marcos Júnio estrearam, mas não resolveram. Caio justifica: "Tentamos, mas não deu".

O ponto conquistado no Barradão fez o Vitória cair para a 16ª colocação na Série A, com 14 pontos. Para se recuperar da decepção de empatar com a Chapecoense em casa e não entrar na zona de rebaixamento, o Leão tem dois dias de preparação para conquistar três pontos contra o Coritiba, nesta quarta, no Estádio Couto Pereira. O Coxa é o lanterna do Brasileiro, com 12 pontos.

>>E você, acha que a situação de Jorginho está mais difícil. O resultado ruim contra a modesta Chapecoense deixa o técnico com risco de ser demitido na Toca do Leão? Vote na enquete abaixo e opine!

adblock ativo