Empresário de Carleto nega sondagem do Cruzeiro: "Está feliz aqui"

Um dos principais destaques do Vitória, o lateral esquerdo Thiago Carleto teve seu nome especulado em outro clube nesta segunda-feira, 6. Segundo o jornalista esportivo Jorge Nicola, o jogador teria sido oferecido ao Cruzeiro-MG.

De acordo com o empresário do atleta, Samuel Melo, o lateral não foi oferecido ao clube mineiro, que disputará em 2020 a série B pela primeira vez. “Até agora não tive nada diretamente do Cruzeiro, somente a imprensa me perguntando. Não o ofereci de jeito algum, até porque ele tem contrato com o Vitória e está feliz aí”, disse o agente ao portal Arena Rubro-Negra.

Comandado por Enderson Moreira, antigo desafeto do atleta, que chegou a barrar a ida dele para o Bahia e foi um dos responsáveis pela saída do jogador do Ceará, segundo o próprio lateral, a saída de Carleto para clube celeste é considerada delicada.

No Leão desde 2019, Carleto foi um essencial para a permanência do Vitoria na série B, liderando a equipe que fugiu do rebaixamento. Com 21 jogos pelo Rubro-Negro, o jogador, dono da bola parada do time, já marcou cinco gols pelo clube, entre eles no Ba-Vi, pela Copa do Nordeste deste ano.

