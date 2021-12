Empresário confirma acerto entre Vitória e João Gabriel

O goleiro João Gabriel, do Vitória, ganhou moral com a torcida depois de ser titular nas últimas quatro rodadas. O arqueiro tinha contrato com o Leão até o fim da temporada 2018, mas após as boas apresentações surgiu rumores de que o clube baiano adquiriria João Gabriel em definitivo.

De acordo com o empresário do goleiro, Gustavo Carmo, o Rubro-Negro exercerá o direito de compra presente no contrato entre as partes. O vínculo será de três anos, até o fim da temporada de 2021.

"Da nossa parte, do jogador e do clube, as negociações estão bem adiantadas, porém o contrato ainda não foi assinado. Quando assinar o contrato, a gente vai ter a certeza, por enquanto está bem encaminhada", disse Gustavo.

Após a confirmação do rebaixamento do Leão para a Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro lamentou por não ter conseguido deixar o clube na elite do futebol brasileiro.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

