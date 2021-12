Empate reduz chance do Vitória de chegar à Libertadores

Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Corinthians arrancou um empate contra o Vitória em Salvador, no domingo, 3, e atrapalhou as chances do Leão alcançar uma vaga entre os quatro que se classificam à Libertadores em 2014.

Antes de a bola rolar na 32ª rodada, o rubro-negro era o sétimo colocado com 47 pontos, apenas cinco distante do G-4, com 18% de chances de atingir a tão sonhada meta, de acordo com as contas do matemático Tristão Garcia.

No entanto, com o triunfo do Goiás, adversário direto por uma vaga no grupo de cima, que bateu o Botafogo por 1 a 0, essa porcentagem caiu para 10%. Agora, o time de Ney Franco permanece em sétimo lugar, com a mesma distância de pontuação do G-4, porém mais distante do grupo que garante a vaga.

Restam mais seis jogos para o fim do Brasileirão e o Vitória tem mais três duelos dentro de casa, contra Cruzeiro, Santos e Flamengo.

Dos três jogos fora (contra Ponte Preta, Criciúma e Atlético-MG), dois adversários lutam contra o rebaixamento e um deles, o Galo, já está classificado para o torneio continental e apenas cumpre tabela na competição.

O próximo compromisso será no domingo, 10, contra a Macaca, no Moisés Lucarelli. No primeiro turno, o Leão bateu o time paulista por 3 a 1, em casa. Agora, o time de Ney Franco vai em busca de um bom resultado longe de sua torcida para manter vivo o sonho da Libertadores.

