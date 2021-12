Empate faz Vitória ver liderança ameaçada no Nordestão

Depois de empatar sem gols com o América-RN, no último sábado, 25, fora de casa, o Vitória pode perder a liderança do Grupo E da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 1º. Isso se o Sergipe, 2º colocado, derrotar o Botafogo-PB como visitante em partida às 20h30.

No dia seguinte, o Rubro-Negro entra em campo pelo Campeonato Baiano, às 19h30, diante do Galícia em Pituaçu. A expectativa é pela estreia do lateral Patric, que ficou no banco em Natal, e pela volta do meia Gabriel Xavier, curado de lesão.

