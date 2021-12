Embalados, Vitória e Ceará duelam na Arena Castelão

Vitória e Ceará duelam na tarde deste sábado, 15, na Arena Castelão, em Fotaleza, a partir das 16h, em momentos semelhantes no Campeonato Brasileiro. O Leão está há quatro jogos invictos e quer se manter longe da zona de rebaixamento, enquanto o Vozão vem de três partidas sem perder e tenta fugir da degola. A partida é valida pela 25ª rodada da competição.

Para esta importante partida, o técnico Paulo Cézar Carpegiani terá dois desfalques. O meia atacante Erick e o zagueiro Lucas Ribeiro estão suspensos e não poderão entrar em campo. Além da dupla, o treinador deixou Kanu, Wallyson e Benítez de fora do confronto por opção técnica.

Por outro lado, o comandante rubro-negro relacionou para o duelo pela primeira vez o atacante Maurício Cordeiro. Recém-contratado, o jogador estará no banco de reservas, mas pode ser utilizado no decorrer do jogo.

Já a equipe cearense tem apenas um desfalque. O lateral João Lucas ainda se recupera de lesão e está fora do embate. No entanto, o técnico Lisca poderá contar com os importantes retornos do goleiro Éverson e do atacante Leandro Carvalho.

A expectativa é de estádio cheio em Fortaleza com mais de 30 mil torcedores. A arbitragem da partida é de Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, que será auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo.

