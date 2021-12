Embalado em boa campanha, Vitória visita o Palmeiras

Quatro jogos ainda é pouco, mas para quem terminou o primeiro turno na lanterna, o status atual de melhor campanha no returno não é de se jogar fora. O Vitória enfrenta o lanterna Palmeiras nesta quintas-feira, 25, às 19h30, no Pacaembu, tentando manter a mesma empolgação da segunda metade do Brasileirão, onde o melhor aproveitamento entre os 20 clubes o tirou da lanterna para a 14ª posição.



Ainda é um pequeno passo para quem está só a um ponto da zona, mas é uma marcha em tanto para um time antes desacreditado. Para se ter um ideia, o Vitória terminou o primeiro turno com apenas 15 pontos ganhos, três vitórias e um aproveitamento de 26%. Em quatro jogos na segunda metade do Brasileirão, o Leão já tem o mesmo número de triunfos dos primeiros 19 jogos, além de um aproveitamento de 75%.



O início da recuperação se deve ao fator casa. Parece que finalmente o Vitória reaprendeu a vencer como mandante, onde atuou em três dos quatro primeiros jogos da reta final, vence ndo todos os jogos.



Resta agora arrancar pontos como visitante. A última vez que o Rubro-Negro conseguiu três pontos fora de casa foi no dia 26 de julho, nos 3 a 1 contra o Criciúma. Depois, foram quatro derrotas.



"Nossa situação ainda é muito complicada na tabela. Ainda corremos riscos. Temos que manter a mesma pegada fora de casa também. Nossa referência é 2013. São dois jogos fora de casa que precisamos roubar pontos", avalia um dos responsáveis pela recuperação do time, o técnico Ney Franco, lembrando que depois do Palmeiras o time encara o Atlético-MG, também fora.



Pressão lá e cá



O Verdão é o último colocado e tem um aproveitamento de 42% jogando em casa. Só perde para o desempenho do Figueirense como mandante. Oportunidade única, mas não tão fácil...



"Temos condição de vencer e vamos jogar ofensivamente. Creio que a pressão vem dos dois lados, tanto do Palmeiras quanto do Vitória. Se não buscarmos o triunfo, podemos voltar até para a lanterna. Não queremos isto, tampouco o Palmeiras. Será um jogo muito importante para ambos", afirma Ney.



Ney não esconde que o humor mudou desde quando assumiu com o time na lanterna. "É nítido. Estamos com força mental muito grande. Os jogadores recuperaram isto. Basta observar como foi os últimos dois jogos que tivemos a felicidade de virar as partidas. Até nos treinos podemos observar esta mudança de comportamento e a vontade de todos. Estão todos concentrados e querendo resolver esta situação. Vejo muita qualidade e evolução. A tendência é melhorar ainda mais", completou Ney.



Time definido



Para o duelo contra o Palmeiras, o Vitória viajou para São Paulo com o time definido. Sem mistérios, Ney Franco fez ontem um coletivo com Adriano no lugar de Luiz Gustavo e William Henrique no posto deixado pelo atacante Vinícius. Os dois desfalques pertencem ao Palmeiras e o contrato os impedem de enfrentar seu clube. Só retornam ao time no próximo domingo, contra o Atlético Mineiro, também fora de casa.

