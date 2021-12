Em volta da Série A, Vitória busca reafirmação contra Goiás

Depois de quase um mês em intertemporada, permitida por causa da realização da Copa das Confederações no Brasil, o Vitória volta a campo na tarde deste domingo, 7, contra o Goiás, para reafirmar a sua boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o retrospecto de quem conquistou dez pontos dentre os 15 disputados nos cinco jogos iniciais, o rubro-negro baiano chega à sexta rodada como o segundo melhor time do Brasileirão. Se vencer o Esmeraldino e o Botafogo (terceiro colocado, também com 10 pontos) não vencer o Fluminente, o Leão chegará pela primeira vez à liderança do torneio.

Apesar do longo período de descanso, o Vitória ainda não conseguiu sanar todos os seus problemas de ordem médica: o goleiro Deola, o lateral-esquerdo Mansur, bem como os volantes Luís Alberto e Neto Couja ainda não estão totalmente recuperados de lesões e seguem fora do time.

Já o alviverde goiano vive situação mais complicada no Brasileirão: com cinco pontos ganhos, o clube é apenas o 17º colocado, a primeira dentre as quatro equipes que compõem a zona de rebaixamento. Contudo, na última quarta-feira, 3, o Goiás venceu o ABC por 3 a 0 em jogo de ida pela Copa do Brasil e ganhou motivação para enfrentar o Vitória.

Além de Goiás x Vitória, o domingo que fecha a sexta rodada tem ainda os duelos São Paulo x Santos, Bahia x Corinthians, Internacional x Vasco, Botafogo x Fluminense e Atlético-MG x Criciúma.

