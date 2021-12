Em vantagem, Leão recebe Flamengo por final sub-17

Enquanto a equipe profissional do Vitória se prepara para finalmente voltar a campo na estreia da Série B, sábado, contra o Sampaio Corrêa, sua divisão de base vive dia decisivo hoje, a partir das 18h30, no Barradão, pela Copa do Brasil Sub-17, contra o Flamengo.

Na partida de ida, o time baiano venceu por 3 a 2, de virada. Agora, pode perder por 1 a 0 ou 2 a 1. Quem passar enfrentará Botafogo ou América-MG na final.

O técnico do Leão, João Burse, garante que seus comandados não jogarão retrancados e que partirão para vencer os flamenguistas.

"Fizemos um bom jogo fora de casa, vencemos por 3 a 2 e podia ser mais, só que a arbitragem não ajudou. Temos que aproveitar essa vantagem, e é exatamente isso que iremos fazer. Vamos jogar com inteligência. O Flamengo pode abrir espaços e podemos concluir em gols. Temos que jogar com responsabilidade e concentração para fazer um grande jogo", afirmou Burse.

Ele não definiu a escalação, mas não deve promover grandes mudanças em relação ao triunfo diante do Urubu. O Vitória deve ir a campo outra vez com Jonh, Cedric, Rangerson, Gabriel e Padilha; Hebert, Farinha, Geovane e Yan; Ruan Potó e Eron.

O Leão eliminou Sampaio Corrêa, Palmeiras e São Paulo nas fases anteriores desta competição nacional.

Reforços

No time profissional, a expectativa é que pelo menos três jogadores sejam anunciados a partir de hoje.

A diretoria não cita nomes, entretanto o meia Ricardinho, do Ceará, é pretendido. No início deste ano, com salários acertados, ele não veio por causa da multa rescisória.



Desta vez, o Vitória oferece R$ 1 milhão pela liberação do atleta, que já poderá assinar pré-contrato em junho e sair gratuitamente em dezembro.

O Santos também tem interesse, mas não pretende pagar nada ao Vovô. O volante Uillian Corrêa e o meia-atacante Marinho foram sondados pelo Rubro-Negro, mas o Ceará nega sua saída.

Apesar do suposto interesse em Adriano Apodi, do Conquista, o Vitória deve contratar outro lateral direito: Fabiano, do Cruzeiro. O zagueiro Paulão, da Caldense, também teria sido procurado.

