Em treino tático, volante Adriano retorna ao time titular

Pela primeira vez na semana, o técnico Jorginho deu pistas do time que enfrenta o São Paulo, próximo domingo, 10, no Morumbi. Na defesa e ataque, nenhuma novidade. Na verdade, a única alteração será no meio-campo, com o retorno de Adriano ao time. José Wellison sobrou.

Nesta quarta-feira, 6, os considerados titulares trabalharam a parte tática longe dos demais. Em campo reduzido, Jorginho colocou no seleto grupo Wilson, Ayrton, Alemão, Kadu, Euller; Adriano, Richarlyson, Luis Aguiar, Marcinho; Caio e Dinei. Os demais atletas trabalharam posse de bola no outro lado do campo.

O meia Escudero novamente treinou junto com o grupo reserva e deve retornar em três semanas. Junto com ele, Juan e Cáceres também trabalharam após contusão. Juan não joga desde maio, enquanto o paraguaio está fora há duas partidas. Nesta quinta, 7, o elenco retorna aos trabalhos pela tarde.

adblock ativo