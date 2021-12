Em treino, Ney Franco testa novidades para o Ba-Vi

Em treino realizado na manhã desta terça-feira, 8, no Barradão, o técnico Ney Franco testou a formação do Vitória que deve entrar em campo no clássico contra o Bahia, nesta quarta-feira, 9, às 21 horas, na Arena Fonte Nova. Entre as novidades estão as entradas no time principal do volante Michel e do meia Leílson.

No treino tático, Ney optou pelo jovem Leílson para substituir o suspenso Escudero. Na vaga do também suspenso lateral Ayrton, o treinador resolveu deslocar Luiz Gustavo para a ala direita. E no meio-campo o volante Michel volta após lesão no joelho que lhe tirou dos gramados por quatro rodadas.

Com isso, o time que deve começar o jogo contra o Bahia será formado por: Wilson; Luiz Gustavo, Victor Ramos, Kadu e Juan; Michel, Luís Cáceres, Leílson e Renato Cajá; Marquinhos e Dinei.

Além do coletivo, o comandante rubro-negro também treinou bolas paradas e trabalhou o posicionamento defensivo do time titular. A esperança do retorno do atacante Maxi Biancucchi para o Ba-Vi não foi confirmada e o argentino segue na recuperação da contusão do músculo adutor da coxa.

