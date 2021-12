Em tom de despedida, Marinho agradece o Vitória nas redes socias

Ainda com futuro incerto, o atacante Marinho fez no domingo, 1º, uma postagem nas redes sociais em tom de despedida. O jogador agradeceu o ano de 2016 e, em especial, ao Vitória (confira publicação abaixo).

Di Marinho, como é chamado carinhosamente pela torcida, relembrou a má fase que viveu antes de chegar no Rubro-Negro baiano e disse que teve que trabalhar muito para acabar o ano como um dos destaques do Brasileirão. O jogador ainda exaltou a estrutura oferecida pelo clube.

O atacante pertence ao Leão, mas tem sido alvo de sondagens de diversos times, principalmente do Flamengo. Melhor jogador do Rubro-Negro em 2016, o atacante se destacou na última campanha do clube e ajudou o time a se livrar do rebaixamento. Ele também foi o artilheiro da Copa do Brasil, com 6 gols.

