Em tempos de folia, Vitória para por dois dias

Depois do ônus, chegou a hora do bônus. A missão de se classificar para a segunda fase do Nordestão foi cumprida e chegou a hora do técnico liberar seus atletas para curtirem a maior carnaval do planeta.

Após o treino da última quinta-feira, 7, o elenco rubro-negro ganhou folga nesta sexta-feira, 9, e no sábado, 10, só retornando no domingo, 11, em dois turnos, para o confronto com o Ceará.



Para o técnico Caio Júnior, sempre é bom relaxar e esquecer um pouco o futebol... Com moderação! "Eu já fui jogador e sei da vontade de curtir. Acho que eles merecem conhecer o carnaval de Salvador, pois eu também pretendo sair um pouco. Só peço cuidados com a bebida, não precisam perder a noite toda e quero todo mundo na melhor forma no domingo. Todo mundo ganha com isso", avisou o comandante.

Adepto do carnaval carioca, o zagueiro David Braz pretende sair pelo menos um dia da festa. Se gostar, pretende sair novamente. "Dizem que é bom ver o carnaval do camarote. Não sei quais os melhores, mas pretendo conhecer. A música baiana é muito boa e gostaria de ver Ivete. Porém, não vou os dois dias. Quero descansar também", assegurou Braz.

Para os que não conhecem o carnaval da capital baiana, um guia será fundamental para brincar a folia com segurança.

"Tem que dar aquela brincada no carnaval, né pai? Posso dar a dica para todos, principalmente os gringos. Nada de sair bloco, pois vamos cansar e temos um curto espaço de tempo. O barato mesmo é curtir num camarote, vendo o trio naquela vida boa e confortável. Gosto assim", explicou Victor Ramos. Apesar de folião convicto, ele dispensou as folgas e treina na sexta e no sábado normalmente. "Primeiro, o Vitória", completou.



Entre os gringos, todos juram desconhecer o carnaval, mas empresário de Maxi Biancucchi, Regis Chedid, brincou com o atacante no Twitter, sobre as passagens da esposa. "Peguei as passagens dela, mas deixei para chegada ser depois do carnaval (risos)", brincou. A mulher do atleta está na Bahia.

Fora - Porém, nem todo mundo gosta da festa profana. O goleiro Douglas vai preferir ficar em casa com a esposa. "Vou optar em ficar com a família, longe da confusão. É raro ter uma folga de dois dias assim. Pretendo viajar com minha esposa", alegou.

Antigo folião, Luís Alberto também vai correr do trio. O motivo ele divide com outros tantos atletas que decidiram se converter a religião protestante.

"Há dois anos optei por Jesus na minha vida. Porém, acho legal a festa e já brinquei muito. Hoje pretendo ficar coma família. Vou para Praia do Forte e já fui liberado pela nutricionista para cair naquela moqueca de camarão com dendê. Para quem vai ficar na folia, desejo muita paz e controle. Não podemos esquecer que nosso objetivo é o trabalho e o Vitória. Vamos brincar, mas com moderação", afirmou o volante Luís Alberto.

