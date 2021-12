Em tempo integral, Vitória treina com a seleção Toca do Leão

Enquanto alguns pensam em viajar para o recesso junino, o elenco do Vitória segue firme na preparação durante a parada da Copa América. E, nesta quarta-feira, 19, a equipe comandada pelo técnico Osmar Loss teve a companhia da seleção brasileira na Toca do Leão.

As atividades do Rubro-Negro foram realizadas em dois turnos. Pela Manhã, o elenco aprimorou a parte física na academia do clube. Em seguida, sob a orientação do treinador, os jogadores fizeram um treino em campo reduzido e trabalhou o sistema defensivo. À tarde, Loss fez um treino físico e técnico.

O grupo rubro-negro dividiu o CT com a seleção canarinho, que usou o campo 1 para movimentar os reservas e contou com apoio de sete rubro-negros: o goleiro Lucas Arcanjo, os laterais Marcelinho e Elivelton, o volante Paulo Vítor, os zagueiros Jorginho e John e o atacante David. O atacante Felipe Garcia está na fase final da transição e semana que vem será reintegrado.

Se alguém pensa que o Vitória irá descansar no feriado de Corpus Christi desta quinta, 20, está enganado. A equipe retoma as atividade, mas apenas no turno da manhã. O próximo duelo do Leão está confirmado para o dia 9 de julho, às 19h15, contra o Cuiabá-MT, no Barradão, pela 9ª rodada da Série B.

