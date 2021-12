Em tarde de Páscoa, Vitória goleia Feirense no Barradão

O Vitória recebeu o Feirense no Barradão neste domingo de Páscoa, 31, e conquistou fácil mais três pontos na classificação do Grupo 2. Em duelo válido pela pela terceira rodada da segunda fase do Baianão 2013, o Leão distribuiu um chocolate no time visitante e goleou por 4 a 1, com gols de Luís Alberto, Maxi Biancucchi, Dinei e Renato Cajá. Leandro diminuiu para o Tourão do Sertão.

Agora o rubro-negro tem nove pontos nos três jogos disputados, único time com 100% de aproveitamento na competição. O Leão disparou na sua chave e vê cada vez mais próxima a classificação para a próxima fase. O Feirense perde mais uma e continua em terceiro no Grupo 1, à frente apenas do Botafogo que conquistou apenas um ponto nas três partidas que disputou.

Os pontos negativos da partida ficaram por conta das substituições no rubro-negro que preocupam o técnico Caio Júnior para o embate do próximo domingo. O artilheiro Marcelo Nicácio foi substituído logo aos 15 minutos de jogo após sentir o adutor da coxa e pediu para sair. Já o meia-atacante Leílson, que retornou de contusão entrou no segundo tempo e também pediu para ser substituído por sentir outra lesão. Ambos passarão por exames mais detalhados para confirmar a gravidade da lesão.

O próximo compromisso do Vitória será no próximo domingo, 7, no clássico contra o Bahia, que vai marcar a inauguração da Arena Fonte Nova, em duelo válido pela quarta rodada. O time de Feira recebe o Vitória da Conquista no Joia da Princesa para tentar manter viva a expectativa de classificação.

Avalanche rubro-negra - Como favorito por estar em melhor posição e ter o mando de campo a favor, o Vitória começou a partida partindo para cima do Feirense e logo no primeiro minuto de jogo Maxi Biancucchi levou perigo ao gol do Feirense. No lance seguinte, o próprio meia fez boa jogada pela esquerda e a zaga do Tourão mandou pra escanteio.

O Feirense respondeu com uma bomba de Juninho, que acertou a trave. Na sequência, Biancucchi recebeu lançamento na esquerda e mandou na segunda trave. O volante Luís Alberto subiu mais que a zaga e testou para o fundo do gol, inaugurando o marcador no Barradão aos seis minutos da primeira etapa.

Enquanto a torcida ainda comemorava o primeiro tento, Nino Paraíba abusou da velocidade, recebeu belo passe pela direita e rolou para o meio da área. Biancucchi, participando de mais um lance de ataque do Vitória, es esticou e conseguiu mandar para o gol, logo aos 10 minutos.

Com o forte calor em Salvador, com média de 33º C durante a tardes deste domingo, o árbitro pernambucano Nielson Nogueira Dias foi obrigado a interromper a partida por uns instantes para os jogadores se hidratarem.

Sobrando em campo, o Leão deixou cair o ritmo da partida, cadenciando a bola no meio campo. Dinei entrou no lugar de Marcelo Nicácio, que sentiu a coxa, e não mudou o esquema de jogo da equipe. O time manteve o mesmo volume de jogo e o Feirense não conseguiu furar o bloqueio rubro-negro.

Mesmo ritmo, maior placar - O Leão começou a segunda etapa com o mesmo volume de jogo e logo no primeiro minuto Renato Cajá acertou o travessão em um belo chute de fora da área. Em um dos poucos lances de ataque do Feirense, após boa troca de passes no meio campo, Sassá cruzou para o meio da área mas Deola fez o corte, evitando que a bola chegasse em Juninho.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Victor Ramos se desentendeu com Deola e, após o zagueiro tocar para trás, o arqueiro pegou com as mãos e o árbitro entendeu como recuo proposital. Após muita reclamação dos rubro-negros, o time visitante diminuiu o placar. Leandro soltou a bomba da entrada da pequena área após passe de Sassá e a bola ainda desviou em Gabriel Paulista antes de entrar.

O Tourão do Sertão se empolgou e partiu para o tudo ou nada, avançando o time para arrancar um empate. Mas em um contra ataque, Renato Cajá brigou com a zaga e roubou a bola antes de ser derrubado na área. Ele mesmo bateu, com categoria, e ampliou o placar para 3 a 1, sacramentando o triunfo do Vitória aos 40 minutos do segundo tempo.

Em mais um contra golpe do rubro-negro, aos 43 minutos, Marquinhos partiu pela direita, rolou para Dinei e avançou em velocidade. O centroavante, que havia perdido um gol claro, devolveu a bola ao camisa 17 que levou junto a marcação e entregou para o companheiro. Livre de marcação e com o gol aberto, Dinei teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e finalizar a goleada no Barradão.

O rubro-negro disparou na liderança do Grupo 2, com nove pontos, e o Feirense permanece estagnado na terceira posição da outra chave. O Vitória deu um grande passo rumo à classificação e chega com moral para o confronto com o Bahia no próximo domingo, 7, na inauguração da Arena Fonte Nova.

