Em solo paraense, Vitória encerra preparação para duelo contra o Remo

Com novidade entre os relacionados, o Vitória encerrou a preparação nesta terça-feira, 15, para o confronto diante do Remo. As atividades desta tarde foram realizados no CT da Curuzu, que pertence ao Paysandu.

Recuperado da lesão no menisco do joelho, o lateral-direito Gabriel Inocêncio teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e viajou com a delegação. Existe a possibilidade dele fazer a estreia com a camisa rubro-negra, uma vez que o titular da posição, Raul Prata, acusou uma lesão na panturrilha direita.

As atividades do Leão da Barra iniciaram com um tradicional aquecimento. Em seguida, sob o comando do treinador Ramon Menezes, os jogadores realizaram um trabalho tático onde foi escalado os prováveis titulares do próximo duelo. A preparação foi finalizada com exercícios de bola parada.

Após o treinamento, os jogadores voltaram para a concentração em um hotel, localizado no centro de Belém. Remo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 16h, no estádio Baenão, pela 4ª rodada do Brasileirão Série B.

Recepção do Pitbull

Ídolo rubro-negro, o ex-volante Vanderson recepcionou a equipe nesta tarde, na capital paraense. Ele assistiu o treinamento no CT da Curuzu e, ao final, ganhou uma camisa do Vitória de presente dos ex-companheiros de time Wallace, Dinei e Ramon Menezes.

Vanderson esteve ao lado do ex-atacante baiano Vandick, revelado pela Catuense na década de 1980, e que também jogou e foi presidente do Paysandu

adblock ativo