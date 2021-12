Em situações opostas, Vitória e Flamengo duelam no Maracanã

O Flamengo precisa vencer para se afastar da ameaça da zona de rebaixamento. O Vitória, em situação intermediária na tabela, também busca o triunfo para ainda manter viva a expectativa de alcançar o grupo dos quatro que se classificam à Libertadores da América.

Em situações distintas no Campeonato Brasileiro, os rubro-negros baiano e carioca se enfrentam nesta quarta-feira, 4, às 19h30, no estádio do Maracanã, pela 18ª rodada do torneio nacional. O Leão ocupa a 10ª posição, com 22 pontos, enquanto o Fla segue em 15º, com 19.

Ambos vêm de tropeço e precisam mais do que nunca de um triunfo para recuperar a moral com a torcida e tentar embalar no campeonato. O Vitória perdeu por 1 a 0 para o Criciúma e o Flamengo pelo Corinthians por 4 a 0 no Pacaembu.

Junto com Santos e Bahia, o Flamengo tem o segundo pior ataque do certame - o time tem média de menos de um gol por partida - e não balança as redes adversárias há quatro jogos. E para piorar a situação, o time da casa não vai poder contar com seu centroavante titular, Marcelo Moreno, que foi convocado para os amistosos da seleção boliviana e vai desfalcar a equipe por dois jogos.

A última vez que as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão foi na edição de 2010, quando o time baiano caiu para à segunda divisão. Naquele ano foram dois confrontos, com dois empates: 1 a 1 no Barradão e 2 a 2 no Maracanã.

Flamengo

Apesar do desfalque de Marcelo Moreno, o técnico Mano Menezes terá força máxima para o duelo contra o Vitória nesta quarta.

A ausência do zagueiro Marco González, que também foi convocado para representar a seleção chilena nos amistosos, não deve ser sentida já que a zaga titular vem sendo formada por Chicão e Wallace.

A grande preocupação do flamenguista é o setor esquerdo da equipe. Como tem escalado André Santos no meio campo, João Paulo e Samir disputam a vaga na lateral esquerda. O primeiro foi titular na derrota para o Corinthians. O jovem da base assumiu a posição no triunfo pela Copa do Brasil no meio da semana.

O baiano Gabriel vai compor o banco de reservas, enquanto a dupla de ataque será formada por Rafinha e Hernane - artilheiro da equipe no torneio com três gols, ao lado do volante Elias.

Vitória

Este será o primeiro confronto do técnico Ney Franco no comando técnico do Leão. A comissão técnica do ex-são-paulino já realizou dois treinos com o grupo, mas o time que vai começar a partida será definido somente antes da bola rolar.

Os onze iniciais serão escolhidos após o auxiliar técnico, Eder Bastos, passar ao novo comandante sua impressão dos trabalhos realizados em Salvador. Ney vai se juntar ao grupo já no Rio de Janeiro.

Outra novidade será o retorno do meia Renato Cajá, que cumpriu suspensão no jogo contra o Criciúma e viajou com a delegação. Euller e Juan foram relacionados para a lateral esquerda, mas nenhum deles ainda têm a titularidade garantida.

Para o meio campo, Ney Franco não vai contar com Escudero, punido por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Leílson, Vander, Marquinhos e Cajá disputam vaga no setor de armação, enquanto Michel e Neto Coruja também foram convocados para o setor defensivo do meio campo.

