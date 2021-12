Em sintonia, Carpegiani e auxiliares comandam o Vitória

Os tenores Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti fizeram sucesso na década de 90 cantando juntos pelo mundo. No Vitória, Paulo César Carpegiani, seu filho Rodrigo e Ricardo Silva não cantam como os gringos, mas estão afinados no repertório da Segundona.

Com o posto de técnico, Carpé adotou a postura de ver o jogo das cabines, enquanto Rodrigo e Ricardo se revezam no comando à beira do campo. Para o auxiliar Ricardo, o esquema rendeu frutos e o novo modo de o técnico ver o jogo merece uma atenção maior .

"Carpegiani não se irrita com o árbitro e chega ao vestiário no intervalo mais sereno, focado no que é preciso dizer. Ele enxerga mais o jogo. Não sei como não é costume isso no Brasil", questionou.

No banco, não existe uma ordem de quem fica à beira do gramado. O problema é apenas explicar ao árbitro quem é o treinador. "Às vezes os dois levantam no calor do jogo e levamos bronca do árbitro. Pedimos desculpa e um senta no banco. Se um está lá e o time está ganhando, não mexemos. Quando fica difícil, trocamos o posto", explicou Ricardo.

Até o fim - Nem que Carpegiani queira desfazer o esquema seus dois auxiliares vão deixar. "Já decidimos que ele não desce mais para o banco (risos). As duas vezes em que ele ficou à beira do gramado levamos de quatro em ambas. Perdemos por 4 a 1 para o Coritiba e 4 a 3 para o Goiás. Falei para ele ficar lá em cima fazendo o trabalho dele e nós ajudando aqui no banco. Não desce mais... cada um na sua", brincou o filho Rodrigo.

Lá embaixo ou depois do jogo, Carpé é afinado na conversa com os auxiliares. "Meu pai é muito exigente e comigo ele pega ainda mais no pé. Termina o treino, falamos de bola. Acaba o jogo, já falamos do time para a próxima rodada... É futebol 24 horas. Não sou doido de puxar outro assunto e ser demitido", completou Rodrigo.

adblock ativo