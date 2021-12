Em Santa Catarina, Geninho foca nas finalizações para duelo contra o Criciúma

Após conquistar o segundo triunfo consecutivo, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Vitória nem chegou a desembarcar em Salvador. A delegação Rubro-Negra foi direto para Santa Catarina, onde realiza a preparação para enfrentar o Criciúma na terça-feira, 15, no estádio do Heriberto Hulse. Assim, os comandados de Geninho já deram início aos treinamentos neste domingo, no Centro de Treinamento (CT) do Avaí.

Antes das atividades, os atletas participaram de um treino físico, com a orientação da equipe de fisioterapia do Leão. No gramado, a preparação foi dividida em algumas partes. Inicialmente, o assistente Bruno Pivetti comandou um trabalho técnico com o grupo. As atividades constaram de posse de bola e jogo em campo reduzido. Geninho apenas supervisionou o exercício.

O comandante Rubro-Negro fechou a manhã com dois tipos de treinos. No primeiro, ataque contra defesa e finalização. Por último, finalização individual para alguns atletas, principalmente os meias e atacantes.

Os goleiros Ronaldo e Martín Rodriguez ganharam a companhia de um atleta da base do Avaí e fizeram também um treino específico com o preparador Luciano Júnior.

Nesta segunda-feira, 14, pela manhã, o grupo encerrará a preparação, novamente no CT do Avaí.

