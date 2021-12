Em Salvador, Escudero inicia avaliação no Vitória

O meia Damián Escudero já está em Salvador. O argentino realizou exames médicos no Vitória na tarde desta segunda-feira, 25, e agora fará um período de testes de 30 dias.

Ele será avaliado pela comissão técnica para determinar a sua efetivação junto ao elenco.

Em entrevista coletiva na Toca, o centroavante Léo Ceará comentou sobre a personalidade do ‘quase’ novo colega. “Trabalhei com ele aqui no Vitória mesmo. Bom de grupo, bom em qualidade. Vai ajudar muito”.

Treino

Visando a partida de quarta, 27, contra o Atlético-BA, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra a Juazeirense fizeram uma trabalho regenerativo na academia, nesta segunda, na Toca.

Os demais atletas foram a campo para um treino técnico. O meia Ruy, com uma lesão na coxa, está vetado do jogo com o Carcará.

