Em reunião, presidente do Vitória agradece a funcionários

Uma tarde diferente na sala de imprensa do Vitória: dois dias após a conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o presidente Alexi Portela Júnior reuniu os funcionários do clube nesta segunda-feira, 26, para fazer um agradecimento pelo trabalho desempenhado.

"O Vitória não é uma coisa pequena. É muito grande e as pessoas ficam impressionadas quando conhecem a estrutura do clube. Eu fico muito orgulhoso de ter um grupo como vocês, que vestem a camisa, são profissionais e procuram zelar pelo clube. Queria agradecer de coração, porque, sem vocês, a gente não teria conseguido fazer o que fez", disse o presidente rubro-negro.

Como deixará o comando do time baiano somente no final de 2013, quando terminará o seu mandato, Alexi pediu aos funcionários que, independentemente de quem venha a ser o futuro presidente do clube, continuem com a mesma conduta e endossou ainda mais os elogios.

"Independente de quem seja o presidente, que vocês continuem desta maneira, porque o clube precisa muito de vocês. Vocês fazem a diferença. Quem faz o clube são vocês. Ganhar o jogo é importante, mas imagine você chegar a um lugar onde está tudo sujo, mal tratado, a comida de má qualidade, a energia sem estar funcionando... Aqui tudo funciona graças a vocês. Quero parabenizar a todos", finalizou.

