Em retorno à Fonte Nova, Vitória joga mal e perde para o Guarani

Em sua estreia na 'nova' casa, o Vitória não conseguiu jogar bem e foi derrotado por 1 a 0 para o Guarani. O resultado deu fim à sequência invicta do Leão, na Série B que já durava sete partidas. Essa também foi a primeira derrota do técnico Carlos Amadeu no comando do Rubro-Negro.

Na partida disputada na tarde deste sábado, 14, na Arena Fonte Nova, o Vitória foi dominado pelo Guarani durante todo o primeiro tempo e só conseguiu acertar uma finalização no gol adversário na segunda etapa. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Michel Douglas.

Em entrevista coletiva, o técnico Carlos Amadeu disse que "foi uma partida em que o Guarani veio para jogar. Eles entraram a 100 e a gente entrou a 20. Faltou atitude no primeiro tempo".

Com o resultado, o Leão permanece na 15° posição da Série B com 24 pontos, apenas um acima do Criciúma, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira, 17, às 21h30, quando enfrenta o São Bento, em São Paulo.

O jogo

O começo do primeiro tempo demonstrou bem o que seria o retrato de toda a primeira etapa. O Vitória mesmo com a bola demonstrava muita falta de criatividade, já o Guarani sempre que estava com a posse se mostrava uma equipe mais efetiva. Logo aos 2 minutos, atacante Davó limpou a marcação e bateu para boa defesa de Martin Rodriguez. O goleiro do Leão voltou a trabalhar em nova finalização de Davó, aos 12.

O Rubro-Negro só conseguiu assustar a equipe de Campina aos 18, quando Felipe Gedoz trouxe da esquerda para o meio e jogou a meia altura para a área. Os zagueiros do Guarani furaram e a bola passou tirando tinta da trave.

Mas logo, o Guarani voltou a tomar às rédeas da partida e abriu o placar com Michel Douglas aos 25, quando Thallyson chegou a linha de fundo e cruzou para o atacante que se antecipou a Martín Rodriguez para marcar. O Bugre quase ampliou quatro minutos depois com Davó, que recebeu de Lucas Crispim e acertou a trave.

Precisando do resultado, o Leão voltou para a segunda etapa disposto a ir para cima. Logo aos sete minutos o empate esteve próximo. Após cobrança de falta, Anselmo Ramon pegou a sobra dentro da área e a bola passou perto da trave.

As melhores chances do Leão pararam em boas defesas do goleiro Kléver. Aos 25, após belo lançamento nas costas da zaga, Wesley saiu de frente para o gol, mas chutou em cima do goleiro. Dois minutos depois, Gedoz cobrou falta com veneno, Everton Sena cabeceou bonito e Kléver fez uma defesaça. Já aos 32, Wesley recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado na trave.

Após a sequência de boas oportunidades do Vitória, o Guarani subiu as linhas de marcação buscando atrapalhar a saída de bola do Leão. A equipe de Campinas também começou a reter a bola. Ainda deu tempo de Felipe Gedoz ser expulso nos acréscimos após chegar de sola na perna do adversário. No final, sobrou vaias dos quase 18 mil torcedores presentes na volta à Fonte Nova.

