Em rede social, Yago se despede do Vitória rumo ao Goiás

O meia Yago não vestirá mais a camisa do Vitória nesta temporada. Acertado com o Goiás por empréstimo, o atleta se despediu do clube nesta quarta-feira, 10, através de suas redes sociais. De acordo com a assessoria do Esmeraldino, o jogador desembarca em Goiânia ainda nesta quarta.

"Agradeço a Deus por ter tido a honra de vestir essa camisa de tradição , um clube que é referência , de muita história e conquistas. Um tempo de muitas alegrias e aprendizados que contribuíram para o crescimento da minha carreira, sempre estarei na torcida", escreveu Yago através de sua conta no Instagram.

Pelo Vitória, o meia que chegou em meados de 2017 atuou por um total de 89 partidas, marcando 15 gols e sendo uma das peças fundamentais na manutenção do clube na primeira divisão daquele ano.

