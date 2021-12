Em rede social, Wesley se despede do Vitória

Uma das principais peças do Vitória na Série B, o atacante Wesley comunicou na manhã deste sábado, 7, sua despedida do clube. Com isso, ele deve retornar ao Palmeiras mas ainda não tem seu futuro definido dentro do Alviverde paulista. O anúncio foi feito através da conta oficial do jogador no Instagram.

"Hoje venho aqui primeiro agradecer e me despedir do @ecvitoriaoficial, essa instituição maravilhosa que me recebeu bem demais e de braços abertos. Sem palavras para esse clube que abriu as portas pra minha primeira experiência como profissional e foi onde tive umas das memórias que jamais será esquecida, obrigado a todos os envolvidos", escreveu o jogador na publicação.

Com a camisa do Leão, Wesley disputou um total de 28 jogos durante a Série B e chegou a balançar as redes por cinco oportunidades, além de dar três assistências.

