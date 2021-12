Em rede social, Matheus Rocha se despede do Vitória

Depois de Lucas Cândido e Léo Gomes, outro atleta deixou a Toca do Leão. A bola da vez foi do lateral-direito Matheus Rocha que, através de sua conta no Instagram, se despediu do Vitória na tarde desta segunda-feira, 2. O jogador estava no Rubro-Negro por empréstimo, vindo do Palmeiras.

"Hoje, venho aqui agradecer e me despedir desse clube que tive a honra de defender, por todo suporte desde a minha chegada. Sou grato a todos que fizeram parte desse processo, diretoria, torcida, comissão, todos sem exceção", escreveu o defensor na publicação.

No clube desde o início da temporada, Matheus Rocha teve sua estreia justo em um clássico Ba-Vi. Por sinal, foi justamente neste jogo em que o defensor marcou seu primeiro gol com as cores rubro-negras, resultando no empate por 1 a 1, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Apesar de ter começado a temporada como titular, Matheus Rocha perdeu espaço no esquema do Leão após a chegada do lateral-direto Van, que ganhou destaque no estadual pelo Bahia de Feira. Pelo Vitória, o atleta de 20 anos disputou um total de 25 partidas na temporada e marcou dois gols.

