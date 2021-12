Em pleno dia de Iemanjá, Vitória recebe o xará de Conquista no Barradão

Nesta quinta-feira, 2, dia de Iemanjá, o torcedor do Vitória adepto do ‘sagrado e profano’ vai ter uma rotina atípica. Depois de passar o dia no Rio Vermelho saudando a rainha do mar, vai precisar sair mais cedo da festa e cruzar a cidade para curtir a ressaca em pleno Barradão, onde o Leão enfrenta, às 20h30, o Vitória da Conquista pelo Baiano.

A partida cai no dia de um dos eventos mais tradicionais na Bahia, especialmente em Salvador, onde qualquer pedacinho de mar se enche de oferendas e pedidos. Mas isso não diz muita coisa para boa parte do elenco do Vitória: dos titulares para a partida desta quinta, só dois são baianos.

São eles os laterais Geferson e Norberto, que nasceram em Lauro de Freitas e Brumado, respectivamente. No mais, tem gente de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Sul e Paraná. Isso fora os gringos Pineda e Pisculichi, que nasceram no Chile e Argentina, respectivamente.

Mesmo não tocando diretamente no assunto, Argel Fucks promete um belo presente para Iemanjá – e para o torcedor, de quebra: uma evolução em relação ao último jogo e uma boa atuação diante do Vitória da Conquista.

“O resultado é muto mais importante do que a exibição. No primeiro momento, a gente quer buscar classificação no Baiano e depois na Copa do Nordeste... Precisamos de seis, sete jogos para que os jogadores tenham condição física aceitável. Temos um time organizado, cada um sabe sua função, os jogadores dão uma resposta muito boa. O treinamento parece que é jogo, tamanha a dedicação dos jogadores”, elogiou o treinador.

Novidades

Pode ter cara nova na partida contra o Bode: Argel confirmou que André Lima está em condições para jogar e pode ser uma opção no ataque. Ele entraria no lugar de Gabriel Xavier, que, sentindo dores na coxa direita, foi poupado.

“André Lima está convocado, se vai entrar ou não é outra questão. Ele pode sim jogar com Kieza, até porque Kieza atua pelos lados. Ele está melhor fisicamente, não perdeu muito tempo porque estava fazendo pré-temporada com o Atlético-PR”, explicou.

Álém disso, o técnico disse que “não se apega” a esquema tático e que as estratégias variadas fomentam uma competitividade sadia entre os atletas. “No ano passado jogamos em várias formações: 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1... Não existe cadeira cativa para ninguém. Isso cria uma expectativa em todos para jogar“, justificou.

Vitória x Vitória da Conquista - 2ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 2, às 20h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim e Paulo de Tarso de Bregalda Gussen

Vitória - Fernando Miguel, Norberto, Fred, Alan Costa e Géferson; Willian Farias, Uillian Correia e Cleiton Xavier; Paulinho, David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Vitória da Conquista - Rodolfo (Abílio), Fieta, Emilio, Lucivaldo e William; Maicon, Diego Aragão, Dionísio (Erivelton ou Tião) e Kleber; Kaká e Todynho. Técnico: Eduardo Bahia.

