Em partida fraca tecnicamente, Vitória e Juazeirense empatam

Martírio. Essa é a palavra que melhor resume o empate sem gols entre Juazeirense e Vitória, neste domingo, 8, em Juazeiro. O torcedor rubro-negro que esteve no estádio Adauto Moraes e/ou conferiu pela televisão toda a partida, mostrou realmente o quanto ama o clube. Afinal, não bastasse, mais uma vez, a apatia do Rubro-Negro em campo, a vergonhosa condição do gramado e o forte calor na região foram cruciais para noventa minutos de péssimo futebol.

Emoção? Nenhuma! Chances de gols ou lances de tirar o fôlego durante a partida foram raríssimos. Resultado: nada de as redes balançarem. Para o Vitória, apesar de ter entrado em campo já classificado, o insoso resultado lhe rendeu a perda da vice-liderança na tabela do certame estadual.

Com 10 pontos, o Rubro-Negro terminou a primeira fase na 3ª colocação - com mesmo número de pontos do rival Bahia, 10, mas, um triunfo a menos: 2-3. O adversário nas quartas-de-final será um velho e nada agradável conhecido: o Colo-Colo. Em 2006, o time de Ilhéus faturou o título estadual diante do Vitória, em pleno estádio do Barradão. A partida de ida será no próximo domingo, às 16h, em Ilhéus.

Antes disso, porém, o Leão tem um compromisso pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira, visita o Serrano, às 19h15, em Porto Seguro. Será uma excelente oportunidade para o técnico Ricardo Drubscky dar um 'sacudida' no elenco vermelho e preto.

O jogo

Para se ter uma ideia de quão ruim foi a partida desta domingo, apenas aos 11 minutos houve o primeiro chute a gol. Após cruzamento do lateral Adriano Chuva, da Juazeirense, o meia Daniel dominou e emendou sem perigo.

Com um time mais técnico, o Leão tinha dificuldades para se 'encontrar' em campo. O gramado irregular, o forte calor e a apatia de Jorge Wagner eram os principais adversários do Rubro-Negro.

Isolado no ataque, Neto Baiano apenas assistia ao jogo. A bola não chegava para o artilheiro - que sofreu um corte na cabeça após uma cotovelada do zagueiro Josemar -, tampouco para Rogério, que aos 27 minutos foi o protagonista do primeiro lance ofensivo do Vitória. Após cruzamento de Nino, o atacante cabeceou nas mãos de Tigre.

Se não bastasse a pouca criatividade, o Leão ainda sofreu cedo a baixa do zagueiro Maracás. Aos 28 minutos, o beque deixou o jogo com dores no joelho direito.

Aos 30, o atacante Carlos Alberto quase marcou para a Juazeirense após trapalhada da zaga rubro-negra. A 'blitz' seguiu aos 39, novamente com Carlos Alberto. Em seguida, Fernando Miguel brilhou. O goleiro fez grande defesa e evitou o gol após cabeçada de Juninho. E foi só na etapa inicial.

Na volta do intervalo, Vander entrou no lugar do apagado Dakson. A apatia em campo e o péssimo futebol prosseguiram, com direito a lance polêmico. Aos 21, Rogério foi derrubado por Waguinho na área, mas o árbitro Arilson Bispo considerou o lance normal. Pouco depois, aos 33, o mesmo Waguinho foi expulso.

Com um a mais, o Vitória ainda pressionou nos últimos minutos do jogo, em vão...

