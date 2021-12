Em observação, Escudero não apresenta lesão na coxa

No meio de uma neblina no caminho do Vitória, finalmente uma boa notícia. Não chega a ser ótima, mas é um alívio para os rubro-negros. No exame de imagem realizado nesta terça-feira, 3, não foi detectado nenhuma lesão na coxa esquerda de Escudero, que tem apenas um pequeno edema no local.

Porém, não é bom comemorar antecipadamente. Os médicos do clube vão continuar observando o gringo, que ainda não tem presença garantida no jogo contra o Macaé, no próximo sábado, fora de casa. Escudero deve voltar nesta quarta, 4, a fazer trabalhos leves na academia. Caso ele não atue, Flávio e Jorge Wagner brigam pela vaga.

Pelo menos Diego Renan não terá problema para enfrentar os cariocas. O lateral esquerdo foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no empate em 1 a 1 diante do Paraná, na Fonte Nova. Segundo o árbitro, ele teria simulado uma falta dentro da área adversária. O atleta pegou apenas a punição automática, já cumprida.

Dois turnos

O Vitória voltou a treinar nesta terça, mas longe dos olhos da imprensa. Pela manhã, com portões fechados, o time trabalhou a parte tática, sem a presença de Escudero. Pela tarde, já com acesso liberado aos jornalistas, apenas um trabalho físico na academia.

Ainda com a ressaca moral pela derrota diante do Náutico, por 3 a 2, no Barradão, o zagueiro titular Ramon não escondeu a preocupação pela queda de rendimento, mas garante o retorno da boa fase nas cinco partidas restantes.

"São cinco jogos e cinco finais pra gente. Estamos em uma sequência muito boa dentro do G-4. Já tem algumas rodadas que a gente não sai. Temos que saber valorizar isso: estamos no G-4 e a quatro prontos do quinto. A gente tem que só treinar e trabalhar forte esta semana, pois no sábado é mais uma decisão", garante Ramon, único prata da casa entre os titulares do técnico Vágner Mancini.

Com 20 anos, Ramon tem status superior ao dos contratados Guilherme Mattis e Kanu. Ambos brigam pelo posto de companheiro do garoto na defesa. Em 28 jogos pela Segundona, todos foram na condição de titular.

O Leão retorna aos trabalhos na manhã desta quarta, novamente com portões fechados para a imprensa. A viagem para o Rio de Janeiro está programado para sexta à tarde.

adblock ativo