Em nota, Alexi Portela rebate acusações de diretor do Bahia

Após o triunfo diante da Juazeirense por 2 a 1, em Juazeiro, o diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria, criticou a arbitragem do jogo. E aproveitou o momento para acusar o presidente da Liga do Nordeste, Alexi Portela, de possível favorecimento ao Vitória na competição, pois o gestor da liga havia declarado apoio ao novo presidente recém eleito do clube, Raimundo Viana.

"O ex-presidente do Vitória, que é presidente da Liga do Nordeste, disse que o Vitória vai ser campeão da Copa do Nordeste. Tenho que ouvir isso e ficar calado?", bradou Faria.

Na segunda, 6, foi a vez de Portela rebater as insinuações do cartola do Bahia. "Em 2013 e 2014, trabalhei em dupla função: fui presidente do Vitória e da Liga do Nordeste. A equipe foi eliminada duas vezes pelo Ceará nas quartas de final nesse anos. Durante meu mandato, aliás, a eliminação se deu no Barradão. Nunca tive minhas decisões e minhas intenções questionadas por nenhum clube ou dirigente".

Sobre sua ajuda à nova direção do Vitória, Alexi declarou: "prometi contribuir com o departamento de futebol do clube e dei, sim, a declaração de que 'vamos entrar para ser campeões do Nordeste e subir para a Série A'. Não consigo ver na intenção de fazer o melhor pelo clube qualquer sinal de má intenção com relação aos adversários".

