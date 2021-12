Em noite de Marquinhos, Vitória goleia Mixto e avança

Há que se valorizar o esforço conjunto de todo o time do Vitória, mas Marquinhos, autor de um gol e de duas assistências, foi o nome do jogo da noite desta terça-feira, 16, no Barradão. Com uma goleada por 5 a 1, o Leão reverteu a vantagem construída pelo Mixto no jogo de ida e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.

Escalado em lugar de Renato Cajá, que cumpriu o seu último jogo de suspensão em competições nacionais, Marquinhos foi fundamental para a classificação rubro-negra: serviu Dinei no primeiro e no terceiro gols, aos 36 minutos do primeiro tempo e aos 22 do segundo, respectivamente, e ainda coroou a sua grande atuação com o gol que fechou o placar, aos 47 da etapa final.

De pênalti, Escudero foi o autor do segundo tento rubro-negro, ainda na primeira etapa. Quando o jogo estava 2 a 0 para o time baiano, Geovani aproveitou cochilo da defesa rubro-negra e, quatro minutos depois, diminuiu o placar. O quarto gol do Leão foi marcado por Vander, que aproveitou contra-ataque e tranquilizou os corações rubro-negros nas arquibancadas.

Apesar da goleada, o Vitória começou o jogo aparentemente nervoso e nitidamente desorganizado. Devido à sua superioridade técnica, porém, se impôs sobre o Tigre e abriu logo 2 a 0. No segundo tempo, não deu espaços e mostrou autoridade ao construir a goleada que deverá trazer de volta a tranquilidade à Toca do Leão.

Na sequência da Copa do Brasil, o Vitória pegará o vencedor do duelo entre Salgueiro e Boa Esporte. No primeiro jogo, disputado em Pernambuco, o Salgueiro venceu por 2 a 0. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 17, em Minas Gerais. Neste domingo, 21, o Leão volta a campo em compromisso pelo Campeonato Baiano, contra o Juazeiro, no Barradão.

Marquinhos brilha - Sem Renato Cajá, que cumpriu o seu último jogo de suspensão em jogos de competições nacionais, o Vitória começou a partida no Barradão com Marquinhos. O meia rubro-negro, que atuou mais aberto pelo lado direito, foi a principal arma do Leão no primeiro tempo. Mas o rubro-negro começou o jogo desorganizado e chegou a testemunhar o Tigre tocar a bola sem pressa.

O Vitória chegou com perigo pela primeira vez aos oito minutos: Mansur chegou na linha de fundo em velocidade e cruzou para Maxi Biancucchi, mas o argentino chutou sem força e André ficou com a bola. O time baiano passou a pressionar o alvinegro mato-grossense, mas ficou exposto na defesa.

Aos 20, em rápida descida de contra-ataque, Marcos cruzou à meia altura na área e por pouco Marclei não completou para as redes. Dois minutos depois, Marquinhos começou a ser mais incisivo: passou por dois marcados pelo lado direito e serviu Biancucchi de bandeja, mas o argentino bateu fraco e André pegou. Aos 31, o Mixto chegou mais uma vez: Geovani levantou bola na área e Felipe Adão cabeceou com perigo, mas Deola fez uma grande defesa.

Marquinhos foi à linha de fundo aos 36 minutos e cruzou para Dinei; o camisa 9, livre no meio da área, apenas completou de joelho para fazer 1 a 0. No minuto seguinte, Maxi foi lançado por Marquinhos e disputou a bola com o goleiro. Árbitro viu pênalti. Escudero mandou a bola no canto esquerdo e André ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo tento. Aos 40, numa falha de marcação rubro-negra, Geovani recebeu a bola livremente pelo lado esquerdo e mandou uma bomba contra a rede de Deola. 2 a 1.

Goleada segura - Caio Júnior voltou para o segundo tempo com a mesma formação, mas a sua equipe teve outra atitude: não deu espaços ao Mixto e, sem sofrer grandes sustos, chegou naturalmente ao escore que fez a torcida rubro-negra sorrir nas arquibancadas.

Aos 11 minutos, Marquinhos arriscou chute da entrada da área e mandou a bola ao lado do gol de André. Dois minutos depois, em contra-ataque, o camisa 10 serviu Dinei na entrada da área, mas o atacante perdeu o domínio da bola e deixou a oportunidade escapar. Aos 18, Victor Ramos serviu Dinei na grande área, mas o camisa 9 cabeceou mal e André fez a defesa.

Quatro minutos depois, Marquinhos recebeu grande lançamento de Mansur pelo lado esquerdo e rolou rasteiro para Dinei; desta vez, o camisa se atirou de carrinho e confirmou a superioridade do Leão em campo. 3 a 1. Aos 24, Mansur fez grande jogada individual e serviu Dinei, mas o centroavante mandou a bola em cima de André.

Com o Tigre abatido em campo, Escudero fez boa jogada pela esquerda, aos 35, e tocou para Dinei, que rolou levemente para Vander; o meia encheu o pé em chute cruzado e fez o quarto tento do Leão. Aos 47, Vander fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para o meia da área; André cortou mal e Marquinhos pegou a bola. Frio como ainda não havia sido em 2013, o camisa 10 tocou caprichosamente no canto do gol de André e lembrou a todos, inclusive a si mesmo, que pode ser titular.

