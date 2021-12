Com Neílton inspirado, o Vitória marcou quatro bonitos gols e goleou o Ferroviário por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, 1º, no Barradão. Kanu, duas vezes, Neílton e Rhayner marcaram para o Leão. Andrei diminuiu para o Ferrão e manteve a 'zica' de tomar gols no estádio.

Luís Felipe Brito* Em noite de gols bonitos, Vitória goleia o Ferroviário no Barradão

Ainda que o time cearense se mostrasse organizado, a qualidade técnica do Vitória se sobressaiu e quando o time aumentava a intensidade, criava boas oportunidades. Os quatro gols foram pouco para a quantidade de chances criadas pelo Leão, que quase viu um gol monumental de Rhayner, de bicicleta, após troca de passes de primeira.

A próxima partida do Rubro-Negro é contra o Bahia de Feira no domingo, 4, no Barradão. Pelo Nordestão, a equipe só retorna no sábado de Carnaval, 10, contra o ABC, em Natal. Entre os dois jogos, o Leão joga pela Copa do Brasil, contra o Globo (RN), na quarta-feira, 7.

O jogo

Com infiltrações, posse de bola e marcando com pressão, o Vitória começou o jogo com tudo e marcou logo aos 8 minutos com Kanu, de cabeça, após duas boas defesas do goleiro Bruno, melhor em campo pelo Ferrão. Mesmo com a vantagem, o Leão não relaxou e continuou em cima, quase marcando com Yago, Neílton e Bruno Bispo, após escanteio.

Com o controle total do Vitória na etapa inicial, Fernando Miguel nem precisou trocar de roupa para a segunda etapa. Sem nenhuma finalização na direção do gol do Leão, o Ferroviário só incomodou com Valdo, em algumas jogadas rápidas do atacante que obrigaram os defensores Rubro-Negros a pará-lo com faltas.

Na etapa final, o Vitória voltou com o mesmo ritmo. Foi tão parecido com o primeiro tempo, que até o gol 'imitou' o primeiro. Cobrança de escanteio de Neílton, gol de Kanu. Porém, dessa vez, o gol fez a equipe diminuir o ímpeto. E, em um vacilo da zaga, Andrei recebeu livre, cortou para o meio e chutou no cantinho de Fernando Miguel.

O gol não abalou o Vitória. E nem deu tempo. Dois minutos depois Juninho cruzou para Rhayner, que chutou de primeira, no cantinho de Bruno. Mas não acabou por aí. Faltava o gol do destaque nesse início de temporada.

E o gol de Neílton saiu aos 34 do segundo tempo, em uma roubada de bola no ataque, ele chutou colocado para marcar um golaço, sacramentar a goleada e coroar o bom início de temporada.

Em noite de gols bonitos, Vitória goleia o Ferroviário no Barradão | Foto: Divulgação/ATarde

*Sob a supervisão da editora Paula Pitta

adblock ativo