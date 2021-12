Apesar de ter feito uma boa partida fora, o Vitória perdeu para o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 15, no Morumbi. Com direito a 28 minutos de bola parada por conta de apagão no estádio, Calleri e Lugano foram os algozes do rubro-negro baiano, com gols no segundo tempo da partida.

Em noite de apagão, Vitória perde para o São Paulo

Com a derrota, o rubro-negro baiano caiu para a 15ª posição, com 9 pontos. O tricolor paulista subiu para a 5ª posição, com 13 pontos.

Vitória volta a jogar domingo, 19, às 11h, contra a Chapeconse, no Barradão. O São Paulo vai até o Mané Garrincha enfrentar o Flamengo, também domingo, às 16h.

Truncado

O Vitória foi superior no primeiro tempo de um jogo truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades. O São Paulo teve duas chances, com Ytalo e Auro, com menos de 1 minuto. A partir daí, não assustou mais o rubro-negro baiano.

Kieza teve a oportunidade de marcar após uma cabeçada à queima roupa, para excelente defesa de Dênis.

O rubro-negro tinha mais volume de jogo e tocava melhor a bola. O São Paulo arriscava chutões da defesa para o ataque e não conseguia superar a zaga do Vitória.

Aos 39 minutos, para sorte do São Paulo, faltou luz no Morumbi. A partida ficou paralisada por 28 minutos. Quando a bola voltou a rolar, susto para a torcida do Vitória.

Centurión cobrou falta na cabeça de Calleri, que marcou o gol, mas juiz acusou o impedimento.

Gols

Com o Vitória melhor, Bauza colocou em campo Ganso e Michel Bastos, os destaques do São Paulo que estavam no banco para serem poupados. E os dois mudaram os rumos da partida.

Aos 34, na única chance do São Paulo, Michel Bastos tocou para Mateus Reis, que cruzou para Calleri mandar para o fundo das redes, sem chances para Fernando Miguel. O jogador tirou a camisa para homenagear um amigo morto em acidente na Argentina e acabou recebendo um amarelo.

Aos 40, Ganso cobrou escanteio e Lugano aproveitou falha da zaga e ampliou o marcador. O Vitória sentiu o segundo gol e não teve forças para assustar o São Paulo.

