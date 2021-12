Em negociação com São Paulo, Rogério não enfrenta Santa Cruz

O atacante Rogério está fora do confronto Santa Cruz nesta sexta-feira, 14, no estádio do Barradão, válida pela última rodada da Série B do Brasileirão. Ele pediu para não jogar, alegando problemas pessoais.

O jogador, que é emprestado pelo Náutico ao Vitória, está em processo de negociação com o São Paulo.

A informação foi confirmada pelo presidente do Rubro-Negro, Raimundo Viana, que afirmou que a transferência "pode estar mexendo com a cabeça do atleta" e por isso pediu para não jogar.

"Ele está nesse sai não sai. Ele mesmo pediu para não jogar. É uma situação difícil", revelou o presidente do Leão.

