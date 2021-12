Em meio a 'sonho latino', Ponte e Vitória jogam em Campinas

Conquistar a América. Este é o grande sonho das torcidas de Ponte Preta e Vitória para os próximos meses. Do lado do time paulista, uma surpreendente campanha na Copa Sul-Americana, se classificando para as semifinais da competição após eliminar o Veléz Sarsfield na Argentina.

Já o rubro-negro baiano quer alcançar o G-4 e conquistar uma vaga na Taça Libertadores em 2014, feito nunca obtido pelo Leão.

E é neste clima de empolgação por este 'sonho latino', que as duas equipes se enfrentam neste domingo, 10, às 16 horas (horário da Bahia), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o estádio esteja cheio para a partida, não apenas pela classificação história da Macaca na Sul-Americana, mas também pela promoção feita pela diretoria da Ponte Preta, com ingressos para as arquibancadas por R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia).

Boa campanha - Invicto a cinco jogos no Brasileirão (sua última derrota foi no clássico Ba-Vi por 2 a 0), o Vitória vem fazendo uma grande campanha desde a chegada do treinador Ney Franco.

O técnico não só tirou o time da parte de baixo da tabela como colocou o rubro-negro baiano com chance de conquistar uma vaga para a Libertadores, a depender do desempenho nessa reta final da Série A.

Por isso, o Vitória vai a Campinas em busca dos três pontos para se aproximar do G-4. Atualmente, o Leão é o sétimo colocado com 48 pontos, cinco atrás do quarto colocado, o Botafogo.

Ney Franco deve promover três alterações em relação ao time que empatou em casa com o Corinthians em 1 a 1 na última rodada, todas no setor defensivo.

A dupla Victor Ramos e Kadu volta de suspensão e entra nos lugares de Renato Santos e Luiz Gustavo. Já na lateral-esquerda, Juan, suspenso, abre espaço para a entrada de Danilo Tarracha.

Outra novidade para o jogo, mas como opção no banco de reserva, é o retorno do atacante Maxi Biancucchi, após mais de um mês fora dos campos.

Pesadelo - Se na Sul-Americana a Ponte Preta curte o sonho de chegar a semifinal da competição, a primeira disputada pela Macaca em seus mais de 100 anos de história, no campeonato brasileiro a realidade do time campineiro está mais para um pesadelo.

Ocupando a 18ª posição na tabela com 34 pontos, dois atrás do Fluminense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a expectativa da equipe comandada pelo técnico Jorginho é se inspirar na campanha da Sul-Americana para lutar pela permanência na Série A em 2014.

O retrospecto recente da Ponte é bom: são duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão. E os dois triunfos foram conquistados no Moisés Lucarelli, exatamente contra equipes que também lutam para fugir do rebaixamento: Coritiba (1-0) e Vasco (2-1).

A principal ausência da Ponte na partida será o atacante William, vice-artilheiro do Brasileiro com 14 gols, que ainda se recupera de lesão e dificilmente terá condições de jogo. No time que deve começar a partida, dois jogadores bem conhecidos do torcedor baiano: o atacante Rildo (ex-Vitória) e o meia Elias (ex-Bahia).

