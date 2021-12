Em manhã descontraída, Vitória encerra semana de treinos

O elenco do Vitória realizou, na manhã desta sexta-feira, 1, o último treinamento da semana. Depois da atividade, a equipe ganhou folga de dois dias e só volta ao batente na próxima segunda, 4.

O técnico Vagner Mancini iniciou o treino com um trabalho intenso e fechou com o tradicional rachão, entre os times de Uillian Correia e Patric. A equipe do volante ganhou por 4 a 2. Encerrada a atividade, os vencedores brindaram com refrigerante.

O volante Willian Farias segue em tratamento médico. André Lima e Carlos Eduardo correram em volta do campo e realizaram tratamento na fisioterapia.

Time vencedor exibe o "prêmio" (Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória)

